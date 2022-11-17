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    Manisa'da arı kovanına uyuşturucu gizleyen şahıs adliyede

    Bağ evini uyuşturucu imalathanesine çeviren D.K. isimli şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • 17.11.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:26
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    Manisa'da arı kovanına uyuşturucu gizleyen şahıs adliyede

    Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sarıgöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede yaşayan D.K.'nin, bağ evinde ve iş yerinde uyuşturucu üreterek sattığını belirledi.

    Dün her iki adrese, özel eğitimli narkotik köpekleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Arı kovanında uyuşturucu bulundu

    Bağ evinde yapılan aramada; bahçedeki arı kovanına gizlenen toplam 1 kilo 659 gram esrar, ruhsatsız 9 mm çapında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 53 fişek, esrar tartmada kullanıldığı belirlenen 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

    Şüpheli adliyede

    DHA'nın haberine göre, D.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen D.K. tutuklanıp, Alaşehir M Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

    Manisa da arı kovanına uyuşturucu gizleyen şahıs adliyede #1


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