Manisa'da babasını öldürdü, teslim oldu Babası Ahmet U'yu öldüren Mehmet Emin U’nun ilk ifadesinde, babasını 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA

Manisa Şehzadeler'de yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Emin U., babası Ahmet U.'yu öldürdü ve polise teslim oldu.

Mehmet Emin U.'nun ifadesinden yola çıkan polis, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri arkasında Ahmet U.'nun kanlar içinde cesedini buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde mermi izlerine rastlanan Ahmet U.'nun cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KIZ KARDEŞİME CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

Mehmet Emin U.'nun polisteki ilk ifadesinde babasının 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Mehmet Emin U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)