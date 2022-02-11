Manisa'da bağ evine kaçak alkol baskını

Jandarma komutanlığınca bir bağ evine düzenlenen operasyonda, variller içerisinde litrelerce sahte rakı, şarap ve fermente edilmiş 800 litre üzüm şırası ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde S.D. (34) isimli şahsın bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Salihli Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararı sonrası Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ile birlikte S.D.'nin bağ evinde arama yapıldı.

800 LİTRE ÜZÜM ŞIRASI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen pet şişeler ve varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 5 litre rakı, 120 litre şarap, 13 kilogram anason ve aynı şekilde 5 adet varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 800 litre fermente üzüm şırası ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda jandarma tarafından olayla ilgili tahkikata başlandı.