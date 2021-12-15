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    Manisa'da berbere silahlı saldırı: 2 yaralı

    Salihli ilçesinde berbere düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ile müşterisi yaralandı.
    • AA
    • 15.12.2021 - 05:08
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    Manisa'da berbere silahlı saldırı: 2 yaralı

    Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı ithatpaşa Mahallesi'ndeki berbere gelen şüpheli, dükkandakilere tabancayla ateş ettikten sonra otomobille kaçtı.

    DÜKKAN SAHİBİ VE MÜŞTERİ YARALANDI

    Saldırıda berberde tıraş olan S.İ. (18) ve dükkan sahibi H.G. (50) yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince H.G. özel hastaneye, S.İ. de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

    S.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Manisa da berbere silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    SALDIRGAN ŞAHIS ARANIYOR

    Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren kişinin F.N. (20) olduğunu belirleyen polisin zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.

    Manisa da berbere silahlı saldırı: 2 yaralı #2

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