Manisa'da beyin kanaması geçiren anne ve karnındaki bebeği kurtarılamadı

Manisa'da beyin kanaması geçiren anne ve karnındaki bebeği kurtarılamadı

Turgutlu ilçesinde 4 yıllık evli olan 7 aylık hamile anne adayı, evde düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan anne ve doğmamış bebeği son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Dalbahçe Mahallesi'nde yaşayan ve 4 yıl önce evlenen Ömer-Sümbül Karakuş çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken dehşeti yaşadı.

32 yaşındaki anne adayı Sümbül Karakuş, evinde düşmesi sonucunda beyin kanaması geçirdi.

Anne ve bebek kurtarılamadı

7 aylık hamile olan anne ve karnındaki bebeği, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Genç kadın ve karnındaki 7 aylık bebeği, Turgutlu Hüseyniye Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözyaşlarıyla defnedildiler

Sümbül Karakuş’un eşi Ömer Karakuş ile yakınlarının ayakta güçlükle durdukları görülürken genç kadın ve bebeği dualar ve gözyaşlarıyla ebedi istirahatgahlarına uğurlandı.

Sümbül Karakuş'un eşi Ömer Karakuş ise 4 yıllık eşi ve henüz doğmamış kızını toprağa vermenin acısını yaşadı.