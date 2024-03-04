Manisa'da bir kişi üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuldu Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin manav dükkanının önündeki sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak ağaca çarptığı anlar kameraya yansıdı. Manav çalışanı üzerine gelen araçtan kıl payı kurtuldu.

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İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde S.M. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaşananlar kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazada üzerine gelen otomobili fark eden E.E.'nin ani bir hamleyle kenara atlaması ve aracın manav reyonlarına hızla çarpması yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)