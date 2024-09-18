Manisa'da okul müdürü ve veli arasında yaşanan kavgada faciadan dönüldü.
Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda bir veli, çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartıştı.
OKUL MÜDÜRÜNÜ TEHDİTLE BAHÇEYE İNDİRDİ
Öfkeli veli S.T., geçen çarşamba aracıyla okulun önüne geldi.
S.T., okul müdürü Örnek'i arayarak telefonda tehditler savurdu.
Veli S.T.'nin tehditleri üzerine okulun bahçesine inen müdür, velinin elindeki silahı görünce hayatının şokunu yaşadı.
SİLAHI TUTUKLUK YAPTI
S.T. yanında getirdiği tabancayla Örnek'e bir el ateş etti.
Ancak silahının tutukluluk yapması üzerine aracına binerek okulun önünden uzaklaştı.
Kurşunun isabet etmediği okul müdürü Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Şikayet üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıda bulunan S.T., Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saklanırken yakalandı.
Öte yandan, S.T'nin silahlı saldırı anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış