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Manisa'da bir veli okul müdürüne ateş açtı

Manisa'da bir veli okul müdürüne ateş açtı Yunusemre ilçesinde bir veli, çocuğuna sınıf tekrarı yaptırdığını ileri sürdüğü okul müdürüne önce telefonda tehditler savurdu, ardından da okul bahçesinde ateş etti. O anlar kameraya yansıdı.