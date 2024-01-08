Manisa'da boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katili zanlıları komşu çift çıktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici’den haber alamayan komşuları Eskici’nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu.
Darbedilerek, boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Eskici’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan T.K. (33) ve eşi M.K., cinayet şüphlisi olarak gözaltına alındı.
Sorgulamaları için Emniyet Müdürlüğüne götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti.
Komşu çift suçunu itiraf etti: Borç istediler, vermeyince öldürdüler
Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici’den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine geçen gün saat 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek, darbettikten sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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