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Manisa'da boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katili zanlıları komşu çift çıktı

Manisa'da boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katili zanlıları komşu çift çıktı Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Ulviye Eskici'nin (85), evinde darp edilerek boğazı kesilmiş halde öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi olarak komşuları T.K. ve M.K. çifti gözaltına alındı. Tefeciye borçları olduğunu belirten çiftin, para istedikleri Eskici'yi kabul etmemesi üzerine öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.