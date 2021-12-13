Manisa’da borç yüzünden arkadaşını öldürdü

Borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu yakınlarında dün saat 01.00 sıralarında Mehmet Akif Bingül (22) ile N.B.Ç. (17) arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bingül'ün cenazesi, dün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli N.B.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.B.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.