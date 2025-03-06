Manisa’da çalınan 2 motosiklet, jandarma sayesinde bulundu

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi’nde Kaan Efe’ye ait motosiklet ve Durasıllı Mahallesi’ndeki İsmail Tuncer’e ait motosiklet, farklı günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Motosiklet sahipleri Efe ve Tuncer, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, motosikletlerini çalan şüphelilerden şikayetçi oldu.

JANDARMA BULDU, TESLİM ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan 2 motosikleti titiz çalışması sonucu bulup, sahiplerine teslim etti. Motosiklet sahipleri, jandarmaya teşekkür etti.

Öte yandan motosikletleri çalan 2 şüphelinin gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.