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Manisa’da çalınan tarım aletleri, İzmir ve Bursa’da bulundu

Manisa’da çalınan tarım aletleri, İzmir ve Bursa’da bulundu

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, toplam değeri 390 bin lira olan tarım aletleri İzmir ve Bursa’da bulundu.