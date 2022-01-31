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- Manisa’da çalınan tarım aletleri, İzmir ve Bursa’da bulundu
Manisa’da çalınan tarım aletleri, İzmir ve Bursa’da bulundu
Jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, toplam değeri 390 bin lira olan tarım aletleri İzmir ve Bursa’da bulundu.
- İHA
- 31.01.2022 - 09:28
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yaşayan S.E., tarım aletlerinin çalınması üzerine durumu Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Gelen ihbar üzerine çalınan tarım aletlerinin bulunması amacıyla Manisa, İzmir, Bursa İl Jandarma Komutanlıkları, JASAT timleri ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
4 GÜNDE BULUNDULAR
Takip sonrası değeri toplamda 150 bin TL olan 2 tarım aleti İzmir'de bulunurken, değeri toplamda 240 bin TL olan 2 tarım aleti de Bursa'da bulundu.
Toplam değeri 390 bin TL olan 4 tarım aleti 4 günlük çalışma sonucu bulunarak sahibi S.E.'ye teslim edildi. Tarım aletlerini çalan şahısların yakalanması için, çalışmalar başlatıldı.