Manisa'da cinayet işleyip 22 sene saklandılar! Aile kurup kimliklerini gizlediler... 22 sene önce bir kişiyi öldürmek suçuyla aranan 4 şüphelinin kimlik değiştirerek yaşadığı tespit edildi. 4 şüpheli dini nikahla evlenerek çocuk sahibi oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

2001 yılında 30 yaşındaki Fettah Arslan, kırsal bir alanda silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.İ., M.İ., M.İ. ve F. İ. olduğunu belirledi.

Ancak yıllarca şüpheliler yakalanamadı.

Yakınları takibe alındı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak 4 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi ve aile fertlerini takibe aldı.

Dini nikahla evlendiler

Ekipler, şüphelilerin dini nikahla evlendiklerini, bu evliliklerden çocuklarının dünyaya geldiğini ve İzmir'in Bayındır ilçesinde oturduklarını belirledi.

4 adrese operasyon düzenlendi

Teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde ekipler, ilçede 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler tutuklandı

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

İnşaatta çalışıp farklı isim kullandılar

JASAT tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin inşaatlarda usta olarak çalıştıkları ve aileleriyle aynı evde yaşadıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin komşularına kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları öğrenildi.