Manisa'da cinsel saldırıdan cezası olan şahıs yakalandı

İHA
Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün nitelikli cinsel saldırı suçundan 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (38) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.
Tutuklandı
İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheli S.K., mahkemeye sevk edilerek Kula Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.
Şüpheli S.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Salihli Cezaevi'ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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