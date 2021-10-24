Manisa'da çocuk esirgeme yurduna yerleştirdiği kızı 6 gündür kayıp

Evden kaçması nedeniyle yurda yerleştirdiği kızının yurttan da kaçtığını öğrenen çaresiz anne, yaşadığı stres nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Gülten Madan, 6 yıl önce eşinden ayrıldı.

15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım'ın velayetini alan anne Madan, kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

KIZINI YURDA YERLEŞTİRDİ

Bir süre sonra bilinmeyen nedenle evden sık sık kaçan Yıldırım, annesi tarafından Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.

8 ay yurtta kalan Fadime Yıldırım’ın düzenli yaşamaya başlamasıyla yurt yetkilileriyle temas kuran anne Gülten Madan, kızını tekrar yanına aldı.

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YURTTAN DA KAÇTI

Bir süre birlikte yaşayan anne kız, Yıldırım'ın evi yeniden terk etmeye başlamasıyla yeniden ayrıldı.

Yurtla iletişime geçen çaresiz anne, kızını yurt yetkililerine teslim etti. 3 hafta boyunca yurtta sorunsuz kalan genç kız, 19 Ekim günü arkadaşıyla yurttan kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kızının kaçtığını öğrenen anne Madan, aldığı haberle bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Gülten Madan, kızı Fadime Yıldırım’ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak sesini duyurmaya çalışıyor.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇ"

Kızıyla en son 16 Ekim Cumartesi günü telefonla görüştüğünü belirten Madan, "Kızım çok iyi olduğunu, okuyup, iş sahibi olacağını söylemişti. Kızım sen bensiz yapamazsın, hani ikimiz sarılır yatardık, ben senin her zaman arkandayım, dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön, benimle iletişime geç, bak senin yüzünden hasta oldum, hastanelerde yatıyorum" dedi.



