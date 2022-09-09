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    Manisa'da çöken duvarın altında kalan usta hayatını kaybetti

    Manisa Kırkağaç'ta fabrika inşaatı sırasında çöken duvarın altında kalan ustabaşı hayatını kaybetti.
    • 09.09.2022 - 20:36
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    Manisa'da çöken duvarın altında kalan usta hayatını kaybetti

    Saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Memiş Mahallesi 17 Sokak’ta bulunan bir zeytinyağı fabrikasının inşaatında ustabaşı olarak çalışan Hasan Çavuş (66), önceki gün döktükleri perde duvarın çökmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

    Çöken duvarın altında kaldı

    Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri Hasan Çavuş’un cansız bedenini çöken duvarın altından çıkardı.

    Hasan Çavuş'un olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çavuş’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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