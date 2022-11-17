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    Manisa'da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

    Manisa Saruhanlı'da eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen damat, kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu.
    • 17.11.2022 - 21:29
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    Manisa'da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir damat, dehşet saçtı..

    Dilek Mahallesi'nde yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G, babası Veysel G'nin evine gitti.

    Eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen Salih G, iddiaya göre görüşmesine izin verilmeyince evine giderek pompalı tüfeğini aldı.

    Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

    Kayınpederinin evinin önüne dönen Salih G, bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) tüfekle ateş etti ve kaçtı.

    Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Manisa da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #1

    Manisa da damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #2

     


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