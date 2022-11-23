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    Manisa'da damat, gelini kepçeyle almaya gitti

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş makinesi operatörü olan damat, gelini babaevinden kepçeyle alırken sıra dışı gelin alma merasimi görenleri şaşkına çevirdi.
    • 23.11.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:22
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    Manisa'da damat, gelini kepçeyle almaya gitti

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kepçe operatörü Veli Acar, evleneceği Şeyma Kanat'ın babaevine çiçek ve balonlarla süslediği kepçeyle gitti.

    Gelin arabası gibi süslenen kepçeyi gören konuklar, iş makinası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Düğün konvoyuna süslediği kepçeyle gitti

    Damat Veli Acar, gelin alma töreninden sonra düğün salonuna gitmek için oluşturulan düğün konvoyuna yine süslediği kepçeyle katıldı.

    Yolda kepçelerin de bulunduğu gelin konvoyunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

    Damadı kepçeyle yukarı kaldırdılar

    İHA'nın aktardığına göre konvoya kepçeleriyle katılan damadın mesai arkadaşları da düğün salonu önündeki eğlencede, damadı kepçeyle yukarı kaldırdı.

    Manisa da damat, gelini kepçeyle almaya gitti #1

    Manisa da damat, gelini kepçeyle almaya gitti #2

    Manisa da damat, gelini kepçeyle almaya gitti #3


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