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- Manisa'da damat, gelini kepçeyle almaya gitti
Manisa'da damat, gelini kepçeyle almaya gitti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş makinesi operatörü olan damat, gelini babaevinden kepçeyle alırken sıra dışı gelin alma merasimi görenleri şaşkına çevirdi.
- 23.11.2022 - 17:18
- Güncelleme : 23.11.2022 - 17:22
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kepçe operatörü Veli Acar, evleneceği Şeyma Kanat'ın babaevine çiçek ve balonlarla süslediği kepçeyle gitti.
Gelin arabası gibi süslenen kepçeyi gören konuklar, iş makinası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Düğün konvoyuna süslediği kepçeyle gitti
Damat Veli Acar, gelin alma töreninden sonra düğün salonuna gitmek için oluşturulan düğün konvoyuna yine süslediği kepçeyle katıldı.
Yolda kepçelerin de bulunduğu gelin konvoyunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Damadı kepçeyle yukarı kaldırdılar
İHA'nın aktardığına göre konvoya kepçeleriyle katılan damadın mesai arkadaşları da düğün salonu önündeki eğlencede, damadı kepçeyle yukarı kaldırdı.