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    Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

    Eşinin evi terk etmesi üzerine gözü dönen adam eşinin ailesinin evine giderek hem kayınvalidesini hem kayınbiraderine ateş ederek ölümlerine sebep oldu. Zanlı daha sonrasında olay yerinden kaçtı.
    • 18.11.2022 - 17:00
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    Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam 18.30 sıralarında eşi evi terk eden adam dehşet saçtı.

    10 yıllık evli, 2 çocuk annesi Ömür Güçlüer, öğle saatlerinde eşi Salih Güçlüer ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti.

    Alkollü olduğu belirtilen Salih Güçlüer de akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine geldi.

    Kayınbiraderine ateş etti

    İkili arasında tartışma çıkarken eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş etti.

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #1

    Ardından kayınvalidesine ateş etti

    Daha sonra eve giren Salih Güçlüer, kapının arkasında duran kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurdu.

    Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #2

    Anne ve oğlu hayatını kaybetti

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Şüpheli olay yerinden kaçtı

    Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Firari şüpheli hala aranırken, anne ile oğlunun cenazeleri bugün toprağa verildi.

    Saçmalar başka evin duvarına isabet etti

    DHA'nın haberine göre, bir diğer yandan saçmaların isabet ettiği evin duvarları ve kapısındaki izler dikkat çekti.

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #3

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #4

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #5

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #6

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #7

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #8

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #9

    Manisa da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü #10


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