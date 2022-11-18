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Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Eşinin evi terk etmesi üzerine gözü dönen adam eşinin ailesinin evine giderek hem kayınvalidesini hem kayınbiraderine ateş ederek ölümlerine sebep oldu. Zanlı daha sonrasında olay yerinden kaçtı.