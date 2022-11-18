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- Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
Manisa'da damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
- 18.11.2022 - 17:00
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam 18.30 sıralarında eşi evi terk eden adam dehşet saçtı.
10 yıllık evli, 2 çocuk annesi Ömür Güçlüer, öğle saatlerinde eşi Salih Güçlüer ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti.
Alkollü olduğu belirtilen Salih Güçlüer de akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine geldi.
Kayınbiraderine ateş etti
İkili arasında tartışma çıkarken eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş etti.
Ardından kayınvalidesine ateş etti
Daha sonra eve giren Salih Güçlüer, kapının arkasında duran kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurdu.
Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı.
Anne ve oğlu hayatını kaybetti
İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Şüpheli olay yerinden kaçtı
Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Firari şüpheli hala aranırken, anne ile oğlunun cenazeleri bugün toprağa verildi.
Saçmalar başka evin duvarına isabet etti
DHA'nın haberine göre, bir diğer yandan saçmaların isabet ettiği evin duvarları ve kapısındaki izler dikkat çekti.