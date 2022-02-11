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    Manisa’da DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu A.N.N.A.T., saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 11.02.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 16:58
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    Manisa’da DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

    Manisa’da, terör ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığı ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen Iraklı A.N.N.A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

    Bu sabah harekete geçen ekipler, A.N.N.A.T.'yi saklandığı evde yakaladı.

    Gözaltına alınan A.N.N.A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Manisa’da DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı #1


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