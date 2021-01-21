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    Manisa'da define aramasında patlama meydana geldi

    Alaşehir ilçesinde, kaçak define arayan 2 kardeşin çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:05
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    Manisa'da define aramasında patlama meydana geldi

    Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Caber Kamara Mahallesi'nde Melih D. (51) ve ağabeyi Edip Lokman D.'nin (53), arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada patlama oldu.

    İkiliden Melih D., ağır yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Melih D., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapıldıktan sonra da Celal Bayar Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

    Manisa da define aramasında patlama meydana geldi #1

    KAZI İÇİN PATLAYICI KULLANDILAR

    Patlamanın define kazısı için Melih D. tarafından potasyum nitrat kullanarak imal ettiği patlayıcıdan kaynaklandığı belirlendi.

    Ancak kardeşlerin bölgedeki kayalıkları patlatmak için yerleştirdiği patlayıcılardan biri infilak etti.

    Manisa da define aramasında patlama meydana geldi #2

    12 PATLAYICI FÜNYEYLE PATLATILDI

    Melih D.'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, kaçak kazı yapılan alandaki kayaların altında 12 patlayıcı olduğu ortaya çıktı.

    Bunun üzerine ekipler bölgede önlem alıp, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanı istedi.

    Bomba imha uzmanı, patlayıcıları fünye ile kontrollü olarak patlatarak, etkisiz hale geldi. Patlatma sırasında kaya parçaları metrelerce öteye savruldu.

    Manisa da define aramasında patlama meydana geldi #3

    KAÇAK KAZIDA KULLANDIKLARI MALZEMELER BULUNDU

    Kardeşlerin olay yerindeki otomobilinde ise hilti, kazma, balyoz, keser, jeneratör, 200 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 2 levye ele geçirildi.

    Manisa da define aramasında patlama meydana geldi #4


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