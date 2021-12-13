Fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi yatağında mahsur kaldı. Araçtaki 18 kişi, traktör ve dozer kullanılarak kurtarıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle Derbent Mahallesi'nden geçen Karacaali Deresi'nin debisi yükseldi.

Bir konserve gıda fabrikasına işçi taşıyan Recep Bilgiç (60), midibüsüyle yolu kısaltmak için dere yatağından geçmek istedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bu sırada derenin dibindeki balçığa saplanıp duran midibüs, suyla dolu derede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

17 YOLCU TRAKTÖRLE, MİDİBÜS DOZERLE ÇIKARILDI

Midibüs şoförü Bilgiç ve 17 yolcusu, olay yerinden geçen bir traktör kullanılarak kurtarıldı. Midibüs ise bir dozerle bulunduğu yerden çekilerek, sudan çıkartıldı.

Manisa’da, derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi kurtarıldı VİDEO



“BURAYA KÖPRÜ YAPMALARINI İSTİYORUZ”

Daha önceden de aynı bölgede benzer durumların yaşandığını belirten Derbent Mahallesi Muhtarı Ruhi Bozkurt, “Bugün de 18 kişi mahsur kaldı. Yetkililerden bir an önce buraya bir köprü yapmalarını istiyoruz.” dedi.