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- Manisa'da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu
Manisa'da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu
Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek yürüme engelli taklidiyle dilenen şahıs, zabıta memurlarını görünce koşarak kaçtı.
- 26.10.2022 - 12:34
- Güncelleme : 26.10.2022 - 12:40
Haksız kazanç elde etmeye çalışan dilenciler tespit edilmeye devam ediyor.
Son olarak Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dilenen Recep Çakır, zabıta ekiplerinin radarına takıldı.
Koşarak kaçtı
Yürüme engelli gibi davranan Çakır'ın, ekipleri görünce kaçtığı görüldü.
Otogarın önündeki su kanalına giren şahıs, sudan çıkarılarak Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürüldü.
Manisa'da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu VİDEO
277 TL ceza kesildi
Çakır'ın üzerinden çıkan 120 TL'ye el konuldu.
DHA'nın aktarımına göre; Çakır'a ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası kesildi.