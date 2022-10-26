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    Manisa'da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu

    Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek yürüme engelli taklidiyle dilenen şahıs, zabıta memurlarını görünce koşarak kaçtı.
    • 26.10.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:40
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    Manisa'da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu

    Haksız kazanç elde etmeye çalışan dilenciler tespit edilmeye devam ediyor.

    Son olarak Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dilenen Recep Çakır, zabıta ekiplerinin radarına takıldı.

    Koşarak kaçtı

    Yürüme engelli gibi davranan Çakır'ın, ekipleri görünce kaçtığı görüldü.

    Otogarın önündeki su kanalına giren şahıs, sudan çıkarılarak Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürüldü.

    Manisa'da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu VİDEO

    277 TL ceza kesildi

    Çakır'ın üzerinden çıkan 120 TL'ye el konuldu.

    DHA'nın aktarımına göre; Çakır'a ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası kesildi.

    Manisa da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu #1

    Manisa da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu #2

    Manisa da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu #3

    Manisa da dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu #4


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