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    Manisa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Manisa Ahmetli'de düğün yolunda kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Mesut Kocabıyık yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.
    • 17.10.2022 - 00:19
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    Manisa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Saat 20.15 sıralarında Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kargın Mahallesi Kaplıcaaltı Yolu mevkisinde meydana gelen olayda, Turgutlu’dan Ahmetli’nin Kestelli Mahallesindeki yakınlarının düğününe gitmekte olan Mesut Kocabıyık (43) yönetimindeki 45 R 6745 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzeni bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hayatını kaybetti

    İtfaiye ekipleri, sürücü Mesut Kocabıyık ile otomobildeki Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu’yu (11) sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mesut Kocabıyık’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçtaki bulunan 5 yaralı ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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