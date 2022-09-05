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    Manisa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli öldü

    Manisa Salihli'de kavşakta, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.C.A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin (53) hayatını kaybetti.
    • 05.09.2022 - 19:20
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    Manisa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli öldü

    Saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesi Zafer Mahallesi kanalyolu mevkisi 702. Sokak kavşağında meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü U.C.A. yönetimindeki 35 HE 1796 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Zühtü Şahin idaresindeki bisiklet, kavşakta çarpıştı.

    Bisikletten düşen kişi metrelerce sürüklendi

    Kazada devrilen bisikletten düşen Şahin, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis, U.C.A.'yı gözaltına aldı.

    U.C.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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