Manisa'da elektrik trafosunda çıkan patlama sesleri vatandaşı korkuttu

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulun karşısındaki elektrik trafosu paniğe sebep oldu.

Yılmazlar Mahallesi Niyazi Üzmez İlkokulu karşısındaki bir elektrik trafosundan, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdilirken ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Peş peşe yaşanan patlama sesleri karşısında vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Mahalleli ise geç gelen elektrik dağıtım şirketi görevlilerine tepki gösterdi.

Yangın kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yılmazlar Mahallesi muhtarı Şener Aydoğmuş, trafonun kaldırılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

Muhtar olarak, bu trafonun buradan kaldırılmasını istedim, gerekli büyüklerimize dile getirdim. Böyle bir durum olmadan bu buradan kaldırılmayacaktı.



Benim istediğim; bu trafonun buradan kaldırılması ve buranın daha güzel bir hale getirilmesi.