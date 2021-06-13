Manisa'da eşine kızan adam, evi benzinle yakmaya çalıştı

Eşiyle tartışmasının ardından çıkan kavgada sinirlenen şahıs, zemin kattaki evine pencereden benzin dökerek yangın çıkarmayı denedi. Olaya, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde eşiyle kavga eden Aygün Ş., zemin kattaki evin penceresinden içeri benzin dökerek yakmaya çalıştı

Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Bu sırada evi yakan Aygün Ş., başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gideceğini söylediği adres önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.