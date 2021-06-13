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    Manisa'da eşine kızan adam, evi benzinle yakmaya çalıştı

    Eşiyle tartışmasının ardından çıkan kavgada sinirlenen şahıs, zemin kattaki evine pencereden benzin dökerek yangın çıkarmayı denedi. Olaya, itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 08:47
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    Manisa'da eşine kızan adam, evi benzinle yakmaya çalıştı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde eşiyle kavga eden Aygün Ş., zemin kattaki evin penceresinden içeri benzin dökerek yakmaya çalıştı

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

    Bu sırada evi yakan Aygün Ş., başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Gideceğini söylediği adres önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Manisa da eşine kızan adam, evi benzinle yakmaya çalıştı #1

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