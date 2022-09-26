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    Manisa'da eşine sinirlendi, evini yaktı

    Eşine sinirlenerek evini ateşe veren şahıs, yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine de bıçakla saldırdı. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • 26.09.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:06
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    Manisa'da eşine sinirlendi, evini yaktı

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye erlerine bıçakla saldırdı

    Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine bıçakla saldıran Mehmet C, polis ekipleri tarafından yakalanarak evden çıkarıldı.

    Dumandan etkilenen şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi sonrası gözaltına alındı

    AA’nın haberine göre tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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