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    Manisa'da eşini vurup başında ağladı

    Takip ettiği boşanma aşamasındaki Hülya Alkan'ı pompalı tüfekle göğsünden vuran Ali Alkan, önce yaralı eşinin başında ağladı sonra intihara kalkıştı.
    • 17.11.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:24
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    Manisa'da eşini vurup başında ağladı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'nde 40 yaşındaki Ali Alkan, boşanma aşamasındaki 41 yaşındaki eşi Hülya Alkan'ı takip etti.

    Alkan, eşine Avni Gemicioğlu Caddesi'nde pompalı tüfekle ateş etti.

    Önce vurdu sonra başında ağladı

    Göğsünden yaralanan Hülya Alkan yere yığılnca saldırgan eşi, başında ağlamaya başladı.

    DHA'nın haberine göre bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı.

    Manisa'da eşini vurup başında ağladı VİDEO

    İkisinin de durumu ağır

    Tedaviye alınan Alkan çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Bu arada, Ali Alkan'ın eşinin başında ağladığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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