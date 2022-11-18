Manisa'da eski eşinin katlettiği kadın defnedildi

Eski eşi tarafından takip edilen kadın, göğsüne denk gelen saçmalar sonucunda can verdi. Talihsiz kadın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Yaşanan korkunç olayda, Ali Alkan (40), 6 ay önce boşandığı 3 çocuk annesi Hülya Alkan’ı (41) takip ederek, bir sokakta durdurdu.

Burada başlayan tartışma sonrası Ali Alkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hülya Alkan’a ateş etti. Göğsüne saçmaların isabet ettiği Hülya Alkan, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hülya Alkan ve Ali Alkan hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırganın çenesi parçalandı

Eşini sokak ortasında vuran Ali Alkan’ın ise çenesinin tamamen parçalandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Hülya Alkan, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alındıktan sonra Tirkeş Mahallesi Camisinde cenaze namazı kılınan Hülya Alkan, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi. Talihsiz kadının babası Baki Alkan ve oğlu Azmet Alkan, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.