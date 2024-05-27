Manisa'da eski kocadan bıçaklı dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti Salihli ilçesinde Aytunç Ç., tartıştığı eski eşi Nagihan, kardeşi İbrahim ve annesi Fatma Can'ı bıçaklayarak öldürdü..

DHA

Manisa'da eski koca vahşeti..

Saat 19.30 sıralarında Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 45 numaralı apartmanda meydana gelen olayda, eski eşi Nagihan Can’ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç., Nagihan Can ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can’ı da bıçakladı.

Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski eşini, annesini ve kardeşini öldürdü

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Suç aletiyle yakalandı

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)