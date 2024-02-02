Manisa'da eski tavuk çiftliğinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı

Manisa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu imal ve satışı yapan kişilere yönelik yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Gürcistan üzerinden Manisa'ya uyuşturucu imal etmeye yarayan makine parçaları getirildiğini belirledi.
Ayrıca Gürcistan'dan ve İstanbul'dan hammadde temini edilerek Turgutlu ilçesindeki eski bir tavuk çiftliğinin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu madde imal edilip diğer illere sevkiyat yapıldığı öğrenildi.
9 ayrı adrese eş zamanlı baskın
Çalışmaların ardınan eski tavuk çiftliği ile şüphelilere yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, imal edildiğinde 305 bin adet sentetik ecza hapa dönüşecen 122 kiloluk toz halinde uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu.
Şüpheliler H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27) ve K.D. (54) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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