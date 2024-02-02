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Manisa'da eski tavuk çiftliğinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı

Manisa'da eski tavuk çiftliğinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı Manisa'da uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik 9 ayrı adres ve eski bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.