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    Manisa'da evlere giren firari hırsız yakalandı

    2 farklı dosyadan kesinleşmiş 1 yıl 10 ay 2 gün hapis cezası bulunan ve evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:46
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    Manisa'da evlere giren firari hırsız yakalandı

    Bir süredir İzmir ilinde ikamet eden bir şahıs, geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi'ndeki ikametine geldiğinde evinden hırsızlık yapıldığını anladı.

    Ev sahibi, 13 çuval toplamda 325 kilogram kömür, yaklaşık 20 çuval toplamda 500 kilogram tahta parçası, 50 metre bağ teli ve 6 adet demir kazık çalındığını fark etti.

    HIRSIZLIK İHBARI, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

    Şahsın durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, evden hırsızlık olayına karışan şüphelinin S.K. (47) olduğunu tespit etti.

    SORGUDA İTİRAF ETTİ

    Jandarma ekiplerinin şüpheli ile yaptığı ilk görüşmede suçunu inkar eden şüphelinin, 2 farklı suçtan toplam 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmesinin ardından yapılan sorgularda, şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Yapılan işlemlerin ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli S.K. (47), tutuklanarak Salihli Kapalı T Tipi cezaevine gönderildi.

    Manisa da evlere giren firari hırsız yakalandı #1

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