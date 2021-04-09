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    Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 02:06
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    Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Manisa'da, İzmir- Ankara karayolu üzerinde Avşar Mahallesi girişinde, Salihli’den Turgutlu yönüne seyir halinde olan, Nazmi Akşit (25) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Yusuf Şen (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulup takla atan otomobiller demir yığını haline dönüştü.

    Kazayı gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

    Takla atarak hurdaya dönen Şen’in kullandığı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki araç sürücüsü ile Orhan Eyüpoğlu (32), Mehmet Metin Danış (38), Ayşe Çakır (24) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Aykaç (32) ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

    2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Metin Danış ve Yusuf Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Jandarma ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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