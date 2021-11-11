Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Otomobil ile özel servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Saruhanlı-Gölmarmara karayolunda, M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 55 HH 441 plakalı özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada 35 GD 7638 plakalı otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, 55 HH 441 plakalı araç sürücüsü M.Y. ile yolcular C.İ., N.Y., H.Y., M.D. ve R.S. hastaneye kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.Y. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.