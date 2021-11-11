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    Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

    Otomobil ile özel servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 10:19
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    Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Saruhanlı-Gölmarmara karayolunda, M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 55 HH 441 plakalı özel bir bakım yurduna ait servis minibüsü çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ 5 YARALI

    Kazada 35 GD 7638 plakalı otomobil sürücüsü M.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, 55 HH 441 plakalı araç sürücüsü M.Y. ile yolcular C.İ., N.Y., H.Y., M.D. ve R.S. hastaneye kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.Y. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Manisa da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı #1

    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Yaralanan diğer 5 kişinin tedavilerine devam edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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