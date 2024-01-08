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Manisa'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Manisa'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu Geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın sonucu çevreye büyük zarar veren Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde bir kez daha yangın çıktı.