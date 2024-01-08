DHA
Manisa'da Tekeli Geri Dönüşüm depolama alanında yangın çıktı.
Faaliyetleri 22 Haziran 2023 tarihinde çıkan yangın sonrası durdurulan ve geri dönüşüm lisansı iptal edilen alanda çıkan yangın, korku dolu anlara sahne oldu.
Yangına çok sayıda itfaiye aracının müdahalesi devam ediyor.
Para cezası uygulandı
Tesisin haziran ayına faaliyetlerinin durdurulduğu ve taşınması için ek süre verildiği ancak firmanın 28 Aralık 2023 tarihinde yapılan kontrollerinde tahliye kararına uyulmadığı ve firmaya yeniden 60 gün ek süre ve para cezası uygulandığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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