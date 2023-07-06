Manisa'da güreşçileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 9 yaralı

AA
Antalya'dan hareket ederek güreş müsabakasına katılacak sporcuları taşıyan M.H.O.'nun kullandığı minibüs, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde R.U. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
9 kişi yaralandı
Kazada minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A., M.C.T., B.R.A., U.B., A.İ.U., E.K., M.L.Ç. ve C.O.A. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Tır sürücüsü R.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.