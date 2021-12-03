Manisa'da haber alınamayan yaşlı kadın odanın ortasında bulundu

Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki yaşlı kadın, komşularının ihbarı üzerine odanın ortasında yatar vaziyette bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, müstakil evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Emine Karabey'den, çocukları haber alamadı. Annelerine ulaşamayarak enişeye düşen çocuklar, durumu komşulara bildirdi.

KOMŞU MÜDAHALESİ

Komşu Mustafa Kemal Köksoy defalarca kapıyı ve zili çalmasına rağmen içeriden ses alamayınca durumu polis, itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi.

ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yerine gelen polis, 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri kapının kırılarak açılmasının ardından içeri girerek, yaşlı kadının odanın ortasında yerde yatar vaziyette buldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bilinci açık olan yaşlı kadınının düştüğü yerden kalkamadığı öğrenildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"EVDEN SES ALAMAYINCA POLİSE HABER VERDİK"

Yaşlı kadının karşı komşusu olan Mustafa Kemal Köksoy, "Komşumuz Emine Karabey, evde tek başına yaşıyor. 3 çocuğu var, ikisi İzmir’de birisi Antalya’da oturuyor. Sabah bizi aradılar, annelerinden haber alamadıklarını söylediler, bizde eve geldik, ses alamayınca, polise haber verdik" şeklinde konuştu.