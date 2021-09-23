Geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Sürekli olarak aynı tesiste yangın çıktığını belirten vatandaşlar, yetkililerin soruna bir çözüm bulmasını istedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde beyaz eşya için hammadde üretimi yapılan tesisteki plastik ve metal atıkların bulunduğu bölümde yangın çıktı.

İlk olarak tesis çalışanları tarafından müdahale edilen yangın kontrolden çıkınca itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Jandarma ekipleri de olası bir felaketi önüne geçmek için güvenliği sağladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Firma yetkililerine tepki gösteren vatandaşları sakinleştiren ekipler, dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Tesisinin hemen yanındaki yaklaşık 200 dairenin bulunduğu bir sitenin sakinleri ise yetkililere tepki gösterdi.

Manisa'da hammadde üretimi yapan tesiste yangın çıktı VİDEO









"ÇÖP KOKULARINA MARUZ KALIYORUZ"

Site yöneticisi ve sakinlerinden Aşkın Gülbay, "Defalarca kimyasal kokudan, dumandan, çöp kokularına maruz kalıyoruz. Bu kapaklar kafamıza düşebilirdi. bBurada Ali, Veli suçlu demiyoruz. Bizim buraya yerleşim yeri için ruhsat veriliyorsa oraya tesis için ruhsat verilmeyecekti veya ona veriliyorlarsa bizim buraya imar verilmeyecekti" dedi.



Site sakinlerinden İlknur Kadaş, "Sürekli şikayet ediyoruz kimse ilgilenmiyor. Bütün yaz bunlarla uğraştık" diye konuştu.





"YOLA DÜŞENLERİN HADDİ HESABI YOK"

Site sakinlerinden Tunç Çakmak ise birçok parçanın bina duvarlarına ve sitenin bahçesine düştüğünü söyledi. Çakmak, "Patlama sonrası 2 tane büyük varil kapağı sitenin bahçesine düştü. Bir tanesi üçüncü katın duvarına çarpıp yere düştü. Bir arkadaşımın iki adım önüne düştü. Yola düşenlerin haddi hesabı yok. Onların hepsi toplandı" dedi.



