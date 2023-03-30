Manisa'da hava sıcaklığı düştü! Üzüm bağlarını don vurdu Kentte bir anda hava sıcaklığının düşmesi ve dün gece yağan kırağı sonrasında özellikle erkencil üzümleri don vurdu. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

İHA

Yurtta hava sıcaklığı düştü...

Baharın gelmesiyle birlikte çicek açan meyve ağaçları soğukla karşılaştı.

Meteoroloji'nin don uyarılarına karşılık yaşanan soğuk havalar tonlarca ürüne etki etti.

Manisa'da sabah saatlerinde yerler adeta kar yağmış gibi bembeyaz oldu.

Güneşin doğması ile erkencil üzüm filizlerinin soğuk vurgunu nedeniyle siyaha büründüğü görüldü.

Üzüm filizlerini don vurdu

Yaklaşık 10-15 santimetre uzunluğa ulaşan üzüm filizleri don vurgunu nedeniyle yan yattı.

Alaşehir ilçesine bağlı Belenyaka, Elemli, Çeşneli, Türkmeköy, Toygar, Kasaplı, Kemaliye ve Akkeçili mahallelerinde bölgelere göre değişen don vurgunu yaşandı.

Üzüm bağları zarar gördü

Bölgedeki üzüm bağları yüzde 30 ile yüzde 80’lere varan oranlarda zarar gördü.

Kırsal bölgelerde ortalama yüzde 40 oranında görülen don zararı dere yataklarında yüzde 80 oranlarına ulaştı.

"Üzümlerimizde doğal bir afet yaşandı"

Üzüm üreticisi Burak Ünlütürk şöyle dedi:

Dün gece bölgemizde meydana gelen soğuk zararı ve kırağının etkisiyle erkenci üzümlerimizde superior cinsi üzümlerimizde doğal bir afet yaşandı.



Zor bir dönemden geçiyoruz. Bölge bölge olmak üzere yüzde 30 ile yüzde 100 arasında zararlarımız var. Bağlarımız çok zarar gördü. Çiftçilerimiz için devletimizden destek bekliyoruz.

"Tek avantajı zamanında sigorta yaptırması"

Bugün yaşanan soğuk olayının yarın sabah saatlerinde de beklendiğini, Ziraat Odası olarak üreticilere sürekli olarak bağlarını sigorta yaptırmalarını önerdiklerini hatırlatan Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Çiftçilerimiz özellikle yarından sonra tespit çalışmaları yaptırsınlar. 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece 03.00-06.00 saatleri arasında gerçekleşen zirai dondan bazı bölgelerde üreticilerimiz büyük oranda etkilendi. Bu olayı hava sirkülasyonuna bağlıyoruz.



Meteorolojik verilere göre 22-25 kilometre arasında gerçekleşmesi gereken rüzgar hızı bu saatlerde bazı bölgelerimizde minimum seviyelere düşmüş ve hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde bu tip görüntülerle karşılaştık.



Genel ortalamaya vurduğumuz zaman zarar yüzde 70-80 arasında gerçekleşmiş. Zarar gören üreticilerimizin tek avantajı zamanında sigorta yaptırması.



Ağırlıklı zararlar superior cinsi erkencil üzümde görülmüş, sultaniye üzümde ise kısmen gerçekleşmiştir.

İnceleme başladı

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alaşehir Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, soğuk vurgunundan zarar gören bölgelerde incelemelere başladı.