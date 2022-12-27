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    Manisa'da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı

    Tamir için çıktığı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 74 yaşındaki Yusuf Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 27.12.2022 - 10:47
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    Manisa'da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı

    Manisa'da Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'taki 4 katlı binada Yusuf Arslan, havalandırma boşluğuna su girince tamir için çatıya çıktı.

    Çatıda ilerlediği sırada ayağı kayan Arslan, havalandırma boşluğuna düştü.

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbarla ekipler, Arslan'ı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yaşamını yitirdi

    Sağlık durumu ağır olan Yusuf Arslan, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre, Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda götürüldü.

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #1

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #2

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #3

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #4

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #5

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #6

    Manisa da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı #7


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