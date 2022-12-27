- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı
Manisa'da havalandırma boşluğuna düştü, hastanede kurtarılamadı
Tamir için çıktığı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 74 yaşındaki Yusuf Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 27.12.2022 - 10:47
Manisa'da Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'taki 4 katlı binada Yusuf Arslan, havalandırma boşluğuna su girince tamir için çatıya çıktı.
Çatıda ilerlediği sırada ayağı kayan Arslan, havalandırma boşluğuna düştü.
Hastaneye kaldırıldı
İhbarla ekipler, Arslan'ı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaşamını yitirdi
Sağlık durumu ağır olan Yusuf Arslan, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda götürüldü.