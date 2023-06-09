Manisa'da hayvanlarını otlatmaktan dönerken üzerine yıldırım düştü
DHA

Manisa'da Saruhanlı ilçesi kırsal Çullugörece Mahallesi'nde gün boyu küçükbaş hayvanlarını otlatan Şerif Kirli, dönüşte sağanağa yakalandı.

Evine 100 metre kala, Kirli’ye isabet etti.

Yaralanan Kirli, komşularının otomobiliyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Kurtarılamadı

Yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Kirli, kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Toprağa verildi

Evli ve 3 çocuk babası Şerif Kirli, bu sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.