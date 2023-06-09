Manisa'da hayvanlarını otlatmaktan dönerken üzerine yıldırım düştü

DHA
Manisa'da Saruhanlı ilçesi kırsal Çullugörece Mahallesi'nde gün boyu küçükbaş hayvanlarını otlatan Şerif Kirli, dönüşte sağanağa yakalandı.
Evine 100 metre kala, Kirli’ye yıldırım isabet etti.
Yaralanan Kirli, komşularının otomobiliyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Kurtarılamadı
Yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Kirli, kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Toprağa verildi
Evli ve 3 çocuk babası Şerif Kirli, bu sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.