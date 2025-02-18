Manisa'da hem havadan hem de karadan trafik denetimi

İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 573 araca 2 milyon 508 bin 253 TL idari para cezası kesildiği, 52 aracın da trafikten menedildiği açıklandı.

37 ARACA CEZA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; 10-11-14-17 Şubat tarihlerinde 5 ekip 10 personel ile "Drone ile Trafik Denetimi" gerçekleştirildi. Denetim sonunda 37 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 37 araç ve sürücüsüne toplam 121 bin 387 TL idari para cezası uygulanırken, 2 aracın da trafikten menedildiği bildirildi.

MOTOSİKLETLİLERE CEZA YAĞDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından 14-15-16 Şubat tarihlerinde, 25 ekip 50 personel ile motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda 2 bin 235 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 536 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 386 bin 866 TL idari para cezası uygulandığı ve 50 aracın da trafikten menedildiği bildirildi.