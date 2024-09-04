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Manisa'da hobi evinde yangın çıkınca komşular birbirine girdi

Manisa'da hobi evinde yangın çıkınca komşular birbirine girdi Turgutlu'da Osman K.'nin hobi evi olarak kullandığı katta yangın çıkınca komşular arasında kavga çıktı. Daha önce de bu katta yangın çıktığını söyleyen bina sakinleri Osman K.'ye tepki gösterdi.