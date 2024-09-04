Manisa'da hobi evinde yangın çıkınca komşular birbirine girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın, bina sakinlerine büyü bir panik yaşattı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, binaya ve yan binalara sıçramasına izin vermeden yangını söndürdü.
Yangının söndürülmesinin ardından çatı katında saz imalatı yaptığı iddia edilen Osman K. ile komşuları arasında sözlü tartışma çıktı.
DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Bina ve mahalle komşuları daha öncede aynı yerde yangın çıktığını belirterek, yanıcı maddelerin bulunduğu kat sebebiyle kendilerini ve ailelerini güvende hissetmediklerini ve bir an önce buna bir çözüm bulunmasını söyledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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