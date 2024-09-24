Manisa'da hobisi mesleği oldu Manisa'da su kabağı tasarımcılığı yapan Fevziye Katırcı, sağlık sorunlarını hobisi ile yendiğini söyledi.

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İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan tarihi Kurşunluhan'da 12 yıldır su kabağı tasarımcısı olarak çalışan Fevziye Katırcı, hobisi sayesinde hastalıklarından kurtuldu.

Ham olarak elde ettiği su kabaklarını süs eşyasına çeviren 70 yaşındaki Fevziye Katırcı, bu sayede parasını da kazanıyor.

"BU İŞ SAYESİNDE HAPLARDAN KURTULDUM"

Fevziye Katırcı, “Ben bu işi 12 yıldır yapıyorum ama profesyonel olarak 7 yıldır yapıyorum. Bu iş bana sağlık yönünden çok şey kazandırdı. Nasıl anlatayım; önceden 36 tane hap içiyordum, bu haplar beni kötü hale getirmişti.

Artık masalarda uyumaya başlamıştım. Evde başımı kaldıramıyordum. Bu iş beni çok rahatlattı. O haplardan kurtuldum. Bana manevi çok büyük faydaları oldu. Allah'ım herkese böyle güzel şeyler nasip etsin. Ben çok memnunum.” şeklinde konuştu.

"TELLE ÇİVİNİN AŞKI"

Su kabağı tasarımcılığının büyük emek istediğini dile getiren Katırcı, "Bu kabaklar bana ham vaziyette geliyor. Bu kabaklar kuruduktan sonra biz bunları ıslatıyoruz. Önce kazıyarak dış zeminini temizliyoruz. Kuruduktan sonra da eğer lamba yapacaksak altını 3,5-7 cm ebadında açıyoruz.

Değişik aparatlar var, bu aparatlarla bunların içini temizliyoruz. Değişik işlemlerden geçirdikten sonra desenlerle süsleyerek makinemizle değişik şekiller vererek süslüyoruz. Büyük emek isteyen bir iş. Ben filografi de çalıştım. Çivi çakarak telle örüyoruz. Telle çivinin aşkı diyoruz bu çalışmaya." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)