İHA
Manisa’nın Yunusemre ilçesi İzmir - İstanbul çevreyolu üzerinde A.V. idaresindeki 45 ALL 514 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeki C.D. idaresindeki 35 BDD 416 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü A.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü C.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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