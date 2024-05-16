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Manisa'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kişiyle tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açarak, husumetlisinin ölümüne neden olurken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.