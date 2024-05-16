Manisa'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa’da iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti...
Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi’nde aralarında daha önceden husumet bulunan S.D. ile Fatih Uyar arasında tartışma çıktı.
Ateş açtı
Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yanında bulundurduğu tabanca ile Uyar'a ateş açtı.
Tüm müdahalelere rağmen öldü
Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan Uyar, çevredeki vatandaşlar tarafından sivil bir araçla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyar hayatını kaybetti.
Olay haber alan Fatih Uyar'ın yakınları hastaneye akın ederken polis ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Zanlı gözaltına alındı
Olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan S.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyet güçleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, saldırıda kullanılan tabanca ve diğer deliller toplandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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