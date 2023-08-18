Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü Salihli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

DHA Manisa'nın Salihli ilçesinde, saat 14.30 sıralarında iki motosikletin çarpışmasıyla dehşet yaşandı. Tahsin S. (76) yönetimindeki 45 LY 887 plakalı sepetli motosiklet ile Umut A.'nın (20) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti Kazada yaralanan her iki sürücü ve sepetli motosikletteki Halil Sezgin (84), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Sezgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.