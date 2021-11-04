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    Manisa'da internetten tanıştığı kadın, soyguncu çıktı

    Arkadaşlık kurduğu kadının evine giden bir şahıs, ilaçlı kolayla uyutularak soyuldu. Jandarma, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakaladı.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 14:41
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    Manisa'da internetten tanıştığı kadın, soyguncu çıktı

    Manisa Yunusemre'de yaşayan M.B. isimli şahıs, internet üzerinden tanıştığı D.K. isimli kadının evine gitti.

    M.B., burada kadının arkadaşları N.E. ve M.E. ile tanıştı.

    KOLASINA İLAÇ ATIP PARASINI ÇALDILAR

    Sohbet ortamında kendisine ilaçlı kola ikram edilen M.B., bir süre sonra uyuyakaldı. Bu sırada M.B.'nin cebindeki 5 bin TL'si çalındı.

    Daha sonra N.E. ve M.E. tarafından kendi aracına konulan M.B., kendini yaklaşık 500 metre mesafedeki bir sokakta buldu. Durumu fark eden M.B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Şüphelilerin kaldığı eve giden JASAT timleri D.K, N.E. ve M.E’yi gözaltına aldı. Savcılığın talimatıyla M.B’ye ait olan 5 bin TL’nin 2 bin 500 TL’si D.K.’den alınarak M.B.’ye teslim edildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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