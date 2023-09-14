Manisa'da internetten telefon siparişinde dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını aldılar Kızına hediye etmek için internetten ikinci el cep telefonu sipariş eden Osman Özer'e gönderilen paketten, 5 bin TL'ye aldığı telefonun kılıfı çıktı.

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DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası 34 yaşındaki Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi.

İstediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti.

7 Eylül'de 2 bin TL gönderen Özer, kargo takip numarasını kendisine iletmesi sonrası satıcıya paranın kalan kısmını da gönderdi. Önceki gün eline kargosu ulaşan Özer'e gönderilen kutudan, cep telefonu yerine kılıfı çıktı.

Cep telefonu siparişi verdiği satıcı A.K.'yi arayan Özer, ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Özer, polise gidip, A.K.'den şikayetçi oldu.

"Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler"

Osman Özer, "İnternet üzerinden telefon beğendim. Satıcı A.K. ile 5 bin TL'de anlaştık. İlk önce 2 bin TL gönderdim. Ertesi gün kargo takip numarasını gönderip, paranın geri kalanını istedi. Ben de adıma gönderilen kargonun fişini görünce, parayı yolladım.

Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler ama fark etmedim. Cep telefonu yerine kılıfı gelince dolandırıldığımı anladım, aradım ama ulaşamadım.

"Ortaokula giden çocuğuma almıştım"

Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldum. Yakalanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum. Mağdurum.

Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)