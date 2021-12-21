Pandemi sürecinde sağlıksız beslenme nedeniyle kilo alan Fatma Mutlu, iş bulmakta zorlanınca, spor ve diyetle 4 ayda 31 kilo verdi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan, büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı bölümü mezunu Fatma Mutlu (27), pandemi döneminde düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle hızla kilo aldı.

Aşırı kilosu nedeniyle iş bulmakta da zorlanan Mutlu, zayıflamaya karar verip diyetisyene giderek spora başladı.

Zamanla zayıfladıkça kilo odaklı sağlık sorunlarından da kurtulan Mutlu, spor ve diyet programıyla 4 ay gibi kısa sürede 31 kilo verip, 86 kilodan 55 kiloya düştü.

“GERÇEKTEN HAYATIM DEĞİŞTİ”

Bu süreçte satış asistanı olarak çalışmaya başlayan Mutlu, “Mutluyum, özgüvenim tamamen yerinde. Kilo vermek isteyen kişiler kendine inanmalı. Gerçekten hayatım değişti.” dedi.

“İŞ ARARKEN BİLE KİLOMA DİKKAT EDİLDİĞİNİ FARK ETTİM”

Kilo verdikten sonra ilk iş başvurusunun kabul edildiğini belirten Fatma Mutlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi sürecinde düzensiz beslendim ve günlerim hareketsiz geçtiği için çok kilo aldım. 86 kiloya kadar çıktım. Bu benim sosyal hayatımda, arkadaşlarımla ikili ilişkilerimde ve iş hayatımda problemlere neden oldu. İş ararken bile kiloma dikkat edildiğini fark ettim, bu beni psikolojik anlamda olumsuz etkiledi. Onun dışında ne yapabilirim, özgüvenimi nasıl kazanabilirim diye düşündüm. Diyetisyene gittim, spora başladım. 4 ay gibi kısa bir sürede 55 kiloya düştüm. Kilo kaybından sonra vücudumda deforme olmadan sağlıklı beslenerek, istediğim forma ulaştım. Kilomu koruma sürecindeyim, kas kütlemi arttırarak daha fit ve sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettireceğim.”

Manisa’da iş bulamayınca 4 ayda 31 kilo verdi VİDEO

